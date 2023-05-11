Лаутаро Мартинес: «Результат хорош, но радоваться рано»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес не сумел забить «Милану», но внес очевидный вклад в успех своего клуба, который забил два мяча «россонери» и подтвердил статус фаворита пары, о котором говорил и наставник «Милана» Стефано Пиоли. Мартинес доволен результатом, но он призвал не предаваться шапкозакидательским настроениям.

- Мы очень довольны, это хороший результат, могли забить и третий гол. Сейчас пора думать об ответном матче, а также о чемпионате, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.

«Интер» не играл в финале Лиги чемпионов с 2010 года - тогда он выиграл турнир.