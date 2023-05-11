Томори: «Разочарованы, но должны верить в лучшее»

Защитник «Милана» Фикайо Томори не стал скрывать своего разочарования итогами матча против «Интера», «россонери» пропустили два быстрых гола - они не стали нокаутом, но толком оправиться и отыграть хотя бы мяч «Милан» не сумел. Тем не менее, Томори надеется, что в ответном поединке это все-таки получится.

- Получили два быстрых гола. Разочарованы, конечно. Но это лишь первый матч, мы должны восстановиться и сыграть лучше в ответном матче, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится в следующий вторник, шестнадцатого мая.