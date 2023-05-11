Джеко: «Все были очень заряжены»

Боснийский нападающий Эдин Джеко забил первый гол в матче с «Миланом», вскоре после него добавил и Генрих Мхитарян, и в результате «Интер» выиграл у соперника со счетом 2:0. Джеко очень доволен итогами игры, он заявил, что игроки вышли на поле заряженными на успех.

- Чувствую себя хорошо, мы отдохнули перед матчем. Вся команда была очень заряжена, не каждый день играешь полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас говорят о моем голе, но я сделал на поле много больше, чем гол, - считает Джеко, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в следующий вторник, шестнадцатого мая.