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Джеко: «Все были очень заряжены»

11 Мая 2023 • 03:47 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Боснийский нападающий Эдин Джеко забил первый гол в матче с «Миланом», вскоре после него добавил и Генрих Мхитарян, и в результате «Интер» выиграл у соперника со счетом 2:0. Джеко очень доволен итогами игры, он заявил, что игроки вышли на поле заряженными на успех.

- Чувствую себя хорошо, мы отдохнули перед матчем. Вся команда была очень заряжена, не каждый день играешь полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас говорят о моем голе, но я сделал на поле много больше, чем гол, - считает Джеко, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Ответный матч состоится в следующий вторник, шестнадцатого мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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