Симоне Индзаги: «Прекрасный первый тайм»

В первом полуфинальном матче пары «Интер» - «Милан» лучше оказались «змеи», подопечные Симоне Индзаги забили два быстрых мяча. Наставник клуба доволен итогами матча, он считает, что результат отражает логику событий на поле.

- Мы провели прекрасный первый тайм. Результат отражает логику событий, потому что ребята подошли очень ответственно к деликатному матчу. Во втором тайме мы хорошо закрывали все места, за исключением удара Тонали. Сегодня все прошло гладко, без ошибок. Еще один шаг - и исполнится то, о чем мечтали весь год, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.