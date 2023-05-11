Пиоли: «Мы лучше провели второй тайм, но не забили»

В первом полуфинальном матче пары «Интер» - «Милан» лучше оказались «змеи» - они нанесли два быстрых «укуса», от которых «Милан» так и не оправился, и, пожалуй, был ближе к третьему пропущенному голу, нежели к тому, чтобы отыграть хотя бы мяч. Стефано Пиоли, наставник «Милана», прокомментировал итоги матча.

- «Интер» сыграл лучше нас в первом тайме, мы сыграли лучше во втором, но не забили. «Интер» качественнее использовал свои моменты. Мне жаль, все-таки мы хотели выступить иначе, а также получить другой результат. Попробуем в ответном матче, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.