Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«По игре было видно, что она была равной. Я фаворита не видел в игре и думал, что будет ничья, скорее всего. Да, «Интер» сейчас в более предпочтительной форме, а у «Милана» важнейшая потеря - Леау. Но это давало «Интеру» небольшой перевес. Начало матча получилось обескураживающим. Не знаю, что произошло с «Миланом». Он за 15 минут центр не перешел, у него ничего не получалось.

Шансов у «Милана» теперь практически нет. Не думаю, что он выиграет с разницей два мяча. Но бывает всякое. Шансов всё-таки мало у «Милана», как я считаю», - сказал Мостовой.

Напомним, что «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0. Ответный матч через неделю.