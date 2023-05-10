«Интер» двумя быстрыми голами пригвоздил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

«Интер» и «Милан» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала прошёл 10 мая на стадионе «Сан-Сиро».

К важнейшему матчу «Милан» подошёл с очень серьёзной потерей – не смог сыграть Рафаэль Леау. Без главного форварда атака «россонери» смотрелась сиротливо. У «Интера» не сыграл ведущий защитник – Милан Шкриньяр, но у Индзаги есть замена на эту позицию и огромный выбор в атаке, что более важно. На полуфинал Симоне выбрал связку Джеко – Лаутаро и совсем не прогадал.

Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа со скамейки запасных наблюдали, как их команда разрывает «Милан» за первый тайм. Для начала сверкнул Джеко. Пошла будничная подача Дармина от угла поля, Калабрия вроде оттеснил Эдина, но босниец умудрился вытянуть ногу и проткнуть мяч в верхний угол – 0:1. Просто мастер-класс от Джеко по решению эпизодов на стандартах.

Следом «Интер» ещё показал, что шикарен в контратаках. По флангу разбежался Димарко, прострелил в центр, куда вторым темпом набежал Мхитарян. Лаутаро стянул на себя внимание защитников, Генрих опередил Тонали, выскочил на 11-метровую отметку и пробил над Меньяном – 0:2.

На исходе получаса игры «Интер» уже предвкушал разгром: Лаутаро Мартинес просочился между Томори с Кьяером и упал в борьбе. Арбитр моментально назначил пенальти, гости готовились бить уже, но тут Мансано позвали к монитору. На повторе испанский рефери увидел, что касание было минимальным, мимолётным, и решил такой пенальти не ставить. Точнее, отменить. Разгрома за первый тайм «Милан» избежал, но разбит был по всем статьям. Андре Онана откровенно скучал.

Только во втором тайме номинальные хозяева пришли в себя, и пошла игра на встречных курсах. Первый момент «Милана» Браим Диас, исполнивший соло. В завершении бил на исполнение с дуги штрафной площади, но в створ не попал. Затем Тонали классной передачей нашёл свободного Мессиаса на правом краю чужой штрафной площади – бразилец из выгодной позиции пробил неточно.

«Интер» ответил подключением Бастони. Алессандро одной передачей вывел Джеко один на один, но Эдин пробил точно в Меньяна. «Милан» же решил сверкнуть звонкой атакой: Жиру отпасовал под удар Тонали на линию штрафной площади, Сандро низом пальнул в дальнюю штангу. «Милан» взбодрился во второй половине встречи, игра перестала быть односторонней, но этого не хватило даже для гола престижа.

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала и сделал весомую заявку на финал Лиги чемпионов.