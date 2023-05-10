Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Интер» двумя быстрыми голами пригвоздил «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов

10 Мая 2023 • 23:56 Комментировать (15)
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

«Интер» и «Милан» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала прошёл 10 мая на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Милан0:2Интер Милан
  8'Джеко Эдин (0:1)
  11'Мхитарян Генрих (0:2)
Меньян МайкКалабрия Давиде 82' (Побега Томмазо ( 82') Кьяер Симон 59' (Тиав Малик ( 59') Томори Фикайо  64'Эрнандес ТеоКрунич Раде  45'Тонали СандроДиас Браим 82' (Калюлю Пьер ( 82') Беннасер Исмаэль 18' (Мессиас Жуниор ( 18') Салемакерс Алексис 60' (Ориги Дивок ( 60') Жиру Оливье
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеРебич АнтеДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоНава Лапо
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 78' (Гальярдини Роберто ( 78') Мхитарян Генрих  45' 63' (Брозович Марсело ( 63') Димарко Федерико 71' (Де Врей Стефан ( 71') Джеко Эдин 70' (Лукаку Ромелу ( 70') Мартинес Лаутаро 78' (Корреа Хоакин ( 78')
Запасные: Белланова РаульДзанотти МаттиаГосенс РобинКордац АлексАслани КристьянД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
10 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

К важнейшему матчу «Милан» подошёл с очень серьёзной потерей – не смог сыграть Рафаэль Леау. Без главного форварда атака «россонери» смотрелась сиротливо. У «Интера» не сыграл ведущий защитник – Милан Шкриньяр, но у Индзаги есть замена на эту позицию и огромный выбор в атаке, что более важно. На полуфинал Симоне выбрал связку Джеко – Лаутаро и совсем не прогадал.

Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа со скамейки запасных наблюдали, как их команда разрывает «Милан» за первый тайм. Для начала сверкнул Джеко. Пошла будничная подача Дармина от угла поля, Калабрия вроде оттеснил Эдина, но босниец умудрился вытянуть ногу и проткнуть мяч в верхний угол – 0:1. Просто мастер-класс от Джеко по решению эпизодов на стандартах.

Следом «Интер» ещё показал, что шикарен в контратаках. По флангу разбежался Димарко, прострелил в центр, куда вторым темпом набежал Мхитарян. Лаутаро стянул на себя внимание защитников, Генрих опередил Тонали, выскочил на 11-метровую отметку и пробил над Меньяном – 0:2.

На исходе получаса игры «Интер» уже предвкушал разгром: Лаутаро Мартинес просочился между Томори с Кьяером и упал в борьбе. Арбитр моментально назначил пенальти, гости готовились бить уже, но тут Мансано позвали к монитору. На повторе испанский рефери увидел, что касание было минимальным, мимолётным, и решил такой пенальти не ставить. Точнее, отменить. Разгрома за первый тайм «Милан» избежал, но разбит был по всем статьям. Андре Онана откровенно скучал.

Только во втором тайме номинальные хозяева пришли в себя, и пошла игра на встречных курсах. Первый момент «Милана» Браим Диас, исполнивший соло. В завершении бил на исполнение с дуги штрафной площади, но в створ не попал. Затем Тонали классной передачей нашёл свободного Мессиаса на правом краю чужой штрафной площади – бразилец из выгодной позиции пробил неточно.

«Интер» ответил подключением Бастони. Алессандро одной передачей вывел Джеко один на один, но Эдин пробил точно в Меньяна. «Милан» же решил сверкнуть звонкой атакой: Жиру отпасовал под удар Тонали на линию штрафной площади, Сандро низом пальнул в дальнюю штангу. «Милан» взбодрился во второй половине встречи, игра перестала быть односторонней, но этого не хватило даже для гола престижа.

«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала и сделал весомую заявку на финал Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (15)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:23
))) Милан принимал у себя дома Интер и проиграл 2-0.....как же тяжело будет Милана в ответной встрече...в гостях...)))))))))))
roksanvanino2015
11 Мая 2023 в 00:13
уровень игры, конечно, так себе
ЮвиК
11 Мая 2023 в 00:11
Кроме преимущества в 2 моментах в принципе равный матч. Конечно Интер повысил свои шансы пройти, но по такой игре у Милана еще есть шансы. Главное бить в ворота а не на трибуны).
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:14
надо признаться, что по голевым Интер все же опередил Милан....но я думаю, что если Леау не восстановиться ко 2 игре - дальше пройдет Интер
ЮвиК
11 Мая 2023 в 00:20
Все таки печально когда атака целого клуба затухает при отсутствии всего одного игрока.
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:22
это да...оно и было видно, Диас, Салемакерс пытались финтить, обострять, но как-то сами с собой...команды не сильно чувствовалось....
Juventissimo
11 Мая 2023 в 00:21
Так исход почти предрешён. 2-0 это серьёзный задел для противостояния такого уровня. И, судя по всему, с обороной у Милана не всё гладко, так что сыграть на ноль и забить минимум два мяча не так просто. А если серьёзно, то уровень игроков Интера явно повыше, чем у их кузенов.
Juventissimo
11 Мая 2023 в 00:09
Судя по тому, что я видел - Интер лучше сыграл при счёте 2-0, чем Милан при счёте 0-2. Это второй тайм. А в первом просто решился исход матча. Объективно, счёт по игре. Пиоли нужно что-то придумывать за 6 дней, потому что Милану снова предстоит играть при счёте 0-2.
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:12
ну....имея в составе Месиаса...БРАЗИЛЬЦА!!!! трудно что-то придумать......да и вообще никто мне из Милана не понравился.....где вы Мальдини, Несты, Зеедорфы.....
Juventissimo
11 Мая 2023 в 00:16
Придумывать должен Тонали, которому вовсю вешают лавры нового Пирло. Но он пока и бутсы Андреа не стоит. И вообще, удивила беспомощность игроков Милана, которые, словно, не знали как начинать атаки.
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:18
перехваленный чел....момент, когда по-моему Меньян спас от 3 гола при выходе 1на1, Тонали опускается к своей штрафной, игрок Интера тащит мяч, Тонали не нападает, а закрывает другого игрока Интера, который уводит его к правому флангу, центр полностью оголяется, я ждал-ждал, когда Тонали все-таки нападет и будет мяч отнимать, так и не дождался, чуть гол не соорудил Интер.....тоже мне опорник...
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:06
хех ))) а почему нет барсаглров? ))) вчера вот Барселона вроде тоже не играла, однако вся ветка матча была изгажена их комментами....сейчас никого, тишина......
FORZAYOU
11 Мая 2023 в 00:02
Спасибо Шнякину за упоминание Маслаченко вначале трансляции. Прям прочувствовал тонкость момента. Супер!
NOBODY
11 Мая 2023 в 00:02
ну что сказать, в принципе Интер молодец, наиграл на победу, но.....два момента у Милана у меня запомнились - удар в штангу Тонали, и бездарный выход на ворота после паса того же Тонали Месиаса.....с другой стороны, у Интера тоже была штанга....

ПС я вот не понимаю все равно фолы....момент в конце с Ориги, его накрыл кто-то из Интера и выбил мяч высоко поднятой ногой, ну ладно, вроде чисто, но следующим движеним, по сути тем же по инерции, так лихо упал на Ориги, и двумя ногами чуть ли не борцовский прием показал.....по моему мнению, чистая игра - когда ты выбил мяч и твой соперник от тебя никак не пострадал....
InterSan
11 Мая 2023 в 00:03
Судейство было ниже уровня полуфинала ЛЧ.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
0
2
100.00 19.00 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
00:38 · Лига чемпионов
«Интер» впервые в истории сыграл семь сухих матчей в Лиге чемпионов
00:31 · Лига чемпионов
Димарко отдал пять ассистов в ЛЧ, повторив достижение Альбы и Карвахаля
00:23 · Италия. Серия А
«Интер» довёл победную серию до шести матчей кряду
00:08 · Италия. Серия А
«Интер» выиграл у «Милана» трижды за сезон впервые за 28 лет
10 Мая
23:55 · Лига чемпионов
«Никогда не был так близко к полю» - Джокович поделился своими впечатлениями 3
23:48 · Лига чемпионов
Зеедорф: «Особый момент для Милана»
23:47 · Лига чемпионов
Глеб рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов
23:41 · Италия. Серия А
Мальдини: «Практически договорились с Леау»
23:16 · Лига чемпионов
Паганин: «Леау - главное оружие «Милана»
22:51 · Лига чемпионов
Паганин: «За последний месяц «Интер» обошёл «Милан»
22:41 · Лига чемпионов
Мхитарян – первый армянин, забивший в полуфинале Лиги чемпионов
22:35 · Италия. Серия А
Полузащитник «Милана» Беннасер покинул поле из-за травмы
22:27 · Лига чемпионов
Только Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ будучи старше, чем Джеко
22:23 · Лига чемпионов
Запрос на билеты на матч «Милана» с «Интером» превысил 2 миллиона
22:19 · Лига чемпионов
«Интер» за три минуты дважды забил «Милану»
Все новости
Рекомендуем