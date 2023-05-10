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Лига чемпионов

«Никогда не был так близко к полю» - Джокович поделился своими впечатлениями

10 Мая 2023 • 23:55 Комментировать (3)
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Знаменитый сербский футболист Новак Джокович следит за игрой «Милана» с «Интером» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, и не скрывает того, что он поддерживает «Милан». Также Джокович поведал, что он впервые следит за футболом так близко.

- Никогда не был так близок к полю, когда на трибунах 80 тысяч человек. «Милан» - одна из величайших команд планеты. Этот клуб заслуживает быть тут. Я надеюсь увидеть его и в финале. Я очень люблю команду, особенно Паоло Мальдини и Златана Ибрагимовича, - цитирует слова сербского супер-теннисиста pianetamilan.it.

Следить за событиями игры можно в формате доступной прямой онлайн-трансляции

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Новак Джокович
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
11 Мая 2023 в 00:56
сербский футболист Новак Джокович )))) ахахах.. ребята. поправьте свой перл)
NOBODY
10 Мая 2023 в 23:58
Знаменитый сербский футболист Новак Джокович следит за игрой «Милана».....

Может все-таки ТЕННИСИСТ?
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Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
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