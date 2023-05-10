Зеедорф: «Особый момент для Милана»

В полуфинале Лиги чемпионов между собой играют «Милан» и «Интер», и за встречей с особым интересом следит Кларенс Зеедорф - игрок, успевший поиграть и в «Милане», и в «Интере». Он прокомментировал этот момент, нидерландский экс-футболист считает, что это особый момент для города.

- В начале сезона вряд ли кто мог предположить, что команды зайдут так далеко. Может, от «Интера» еще можно было предположить, а «Милан», который столько лет вообще не выступал в Лиге чемпионов... Это особый момент как для обеих команд, так и для города, - цитирует слова Кларенса Зеедорфа pianetamilan.it.