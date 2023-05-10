Глеб рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о клубе, который в текущем сезоне станет обладателем Кубка Лиги чемпионов. По его мнению, это будет та команда, которая выйдет в финал из пары «Манчестер Сити» - «Реал».

«Я думаю, тот клуб, который выйдет в финал из пары «Реал» — «Манчестер Сити», тот и станет победителем Лиги чемпионов. Хотя финал такого турнира как Лига чемпионов всегда непредсказуем. И сильнейшей команде удаётся победить далеко не каждый раз», - цитирует Глеба Vseprosport.kz.

Напомним, что вчера в первом полуфинальном матче «Реал» и «Манчестер Сити» разошлись ничьей – 1:1. А «Интер» сегодня в паре с «Миланом» обыгрывает «россонери» со счётом 2:0. Матч подходит к завершению.