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Лига чемпионов

Глеб рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

10 Мая 2023 • 23:47 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о клубе, который в текущем сезоне станет обладателем Кубка Лиги чемпионов. По его мнению, это будет та команда, которая выйдет в финал из пары «Манчестер Сити» - «Реал».

«Я думаю, тот клуб, который выйдет в финал из пары «Реал» — «Манчестер Сити», тот и станет победителем Лиги чемпионов. Хотя финал такого турнира как Лига чемпионов всегда непредсказуем. И сильнейшей команде удаётся победить далеко не каждый раз», - цитирует Глеба Vseprosport.kz.

Напомним, что вчера в первом полуфинальном матче «Реал» и «Манчестер Сити» разошлись ничьей – 1:1. А «Интер» сегодня в паре с «Миланом» обыгрывает «россонери» со счётом 2:0. Матч подходит к завершению.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Глеб Лига Чемпионов
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