Паганин: «Леау - главное оружие «Милана»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что отсутствие Рафаэла Леау - это тяжелая потеря для «Милана» в проходящем прямо сейчас полуфинальном матче «Интера» с «Миланом». Леау получил травму в игре против «Лацио», возможно, он сыграет в ответном матче. Но без него «Милану» и впрямь тяжело - команда пропустила уже два мяча.

- Леау - главное оружие. Без него «Милану» очень трудно, он теряется. Матчи с «Наполи» - доказательство тому, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Леау выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.