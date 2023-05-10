Паганин: «За последний месяц «Интер» обошёл «Милан»

Бывший игрок итальянского «Интера» Антонио Паганин, выступавший за клуб с 1990 по 1995 год и выигрывавший в его составе Кубок УЕФА, считает, что за последний месяц «Интеру» удалось превзойти «Милан».

- Еще тридцать дней тому назад я бы вам сказал, что «Милан» имеет преимущество. Но сейчас мне кажется, что «Интер» лучше. Он забил шесть мячей «Вероне», три мяча «Эмполи», команда летит. «Милан» мне кажется сейчас менее конкурентоспособным, - цитирует слова Паганина итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими клубами «Милан» и «Интер» можно в формате доступной на нашем сайте прямой онлайн-трансляции.