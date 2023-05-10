Мхитарян – первый армянин, забивший в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян сегодня забил гол в ворота принципиальных соперников из «Милана», сделав счёт на табло 2:0 на 11-й минуте встречи. Таким образом, он стал первым армянским футболистом в истории, который хотя бы раз забивал в полуфинале самого престижного еврокубка, докладывают аналитики Opta Sports.

Более того, Мхитарян стал лишь третьим игроком из стран бывшего СССР, который забивал в полуфиналах ЛЧ. В 1999 году за киевское «Динамо» забивали украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко. Позже Шевченко забивал и в полуфинале ЛЧ за «Милан» (2003 и 2005 годы).

В финале ЛЧ забивал россиянин Дмитрий Аленичев за «Порту» в 2004 году.