Только Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ будучи старше, чем Джеко

Форвард «Интера» Эдин Джеко сегодня вечером забил в ворота «Милана» в возрасте 37 лет и 54 дней. Как сообщает Opta Sports, только валлийский ветеран «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз забивал в плей-офф Лиги чемпионов в более зрелом возрасте – тогда ему было 37 лет и 148 дней в 2011 году.

Отмечается, что у Джеко уже три гола за итальянские клубы в полуфиналах ЛЧ. Больше в карьере забил только легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро – у него пять мячей.

Прямую текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru. «Интер» впереди, 2:0.