Запрос на билеты на матч «Милана» с «Интером» превысил 2 миллиона

«Милан» и «Интер» встречаются в первом матче второй полуфинальной пары, интерес к этому сражению в Италии невероятен - итальянские клубы в последние годы редко поднимаются так высоко в европейских кубках.

Как сообщает BBC Sport, интерес к матчу в Милане просто огромен - количество заявок на приобретение билетов превысило два миллиона, что в двадцать шесть раз больше, чем предельная вместимость стадиона «Сан-Сиро».

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими клубами «Милан» и «Интер» можно в формате доступной прямой онлайн-трансляции.