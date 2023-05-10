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Лига чемпионов

«Интер» за три минуты дважды забил «Милану»

10 Мая 2023 • 22:19 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
1 79.00 X 16.00 2 1.04
2-й тайм

Уже в начале первой полуфинальной встречи в Лиге чемпионов «Интер» в игре с «Миланом» не только открыл счёт, но и повёл в два мяча – по голу оформили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Теперь «россонери» придётся приложить немало усилий, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что прямую текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru. Следите за событиями игры в режиме онлайн из любой точки мира.

Кстати, что любопытно, «Интер» ещё ни разу не обыгрывал в еврокубках своих земляков и заклятых конкурентов из «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Генрих Мхитарян Эдин Джеко
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
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79.00 16.00 1.04
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