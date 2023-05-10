«Интер» за три минуты дважды забил «Милану»

Уже в начале первой полуфинальной встречи в Лиге чемпионов «Интер» в игре с «Миланом» не только открыл счёт, но и повёл в два мяча – по голу оформили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Теперь «россонери» придётся приложить немало усилий, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что прямую текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru. Следите за событиями игры в режиме онлайн из любой точки мира.

Кстати, что любопытно, «Интер» ещё ни разу не обыгрывал в еврокубках своих земляков и заклятых конкурентов из «Милана».