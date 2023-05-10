«Интер» ещё никогда не выигрывал у «Милана» в Европе

Сегодня вечером во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов между собой сразятся миланские клубы - «Интер» и «Милан». Хотя многие, в частности, бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано, отдают предпочтение «Интеру», статистика на самом деле явно на стороне «Милана».

Команды встречались между собой в Европе четыре раза, два матча выиграл «Милан», а дважды команды разошлись миром. «Интер», следовательно, не побеждал ни разу.

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими клубами «Милан» и «Интер» можно в формате доступной прямой онлайн-трансляции.