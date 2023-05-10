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Лига чемпионов

«Интер» ещё никогда не выигрывал у «Милана» в Европе

10 Мая 2023 • 21:39 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
1 3.50 X 3.10 2 2.40
1-й тайм

Сегодня вечером во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов между собой сразятся миланские клубы - «Интер» и «Милан». Хотя многие, в частности, бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано, отдают предпочтение «Интеру», статистика на самом деле явно на стороне «Милана».

Команды встречались между собой в Европе четыре раза, два матча выиграл «Милан», а дважды команды разошлись миром. «Интер», следовательно, не побеждал ни разу.

Следить за событиями игры полуфинала Лиги чемпионов между итальянскими клубами «Милан» и «Интер» можно в формате доступной прямой онлайн-трансляции

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
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2
3.50 3.10 2.40
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