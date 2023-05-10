«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Италии проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Интер Милан
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Протокол игры
|8'Джеко Эдин (0:1)
|11'Мхитарян Генрих (0:2)
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Диас Браим•Беннасер Исмаэль18' (Мессиас Жуниор (18') •Салемакерс Алексис•Жиру Оливье
Онана Андре•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
10 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
пусть будет просто интересный футбол......
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