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«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

10 Мая 2023 • 21:33 Комментировать (18)
Милан
0:2
Интер Милан
1 3.50 X 3.10 2 2.40
1-й тайм

В Италии проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан0:2Интер Милан
 8'Джеко Эдин (0:1)
 11'Мхитарян Генрих (0:2)
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес ТеоКрунич РадеТонали СандроДиас БраимБеннасер Исмаэль 18' (Мессиас Жуниор ( 18') Салемакерс АлексисЖиру Оливье
Запасные: Тиав МаликГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеПобега ТоммазоРебич АнтеКалюлю ПьерДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте АнтониоНава Лапо
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоДжеко ЭдинМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульДзанотти МаттиаГосенс РобинЛукаку РомелуКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоБрозович МарселоХанданович СамирКорреа Хоакин
10 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
10 Мая 2023 в 22:20
неужели сейчас Милан - команда одного игрока? я конечно про Леау....
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 22:20
Кстати, как не удивительно, Но Индзаги "рискует повторить путь Маура в 2009-2010 гг. ) Ведь, если кто помнит, Интер также еле вышел из группы с Барсой (правда, она тогда была в роли нынешней Баварии), его временами возил в Казани Рубин, он имел лишь 3 очка после 3-х игр, летел в четвертой киевскому Динамо и чудом переломил ситуацию. Далее он был андердогом во встречах с Челси, Барсой, той же Баварией. Но кончилось все, сами знаете чем. Смотрим, как оно выйдет на этот раз. Интрига!)
Promt Roman
10 Мая 2023 в 22:19
Интер хорош. Милан до сих пор пьянствует и решил на поле не выходить.
FORZAYOU
10 Мая 2023 в 22:18
Фантастика от Интера!!!! Вот это да!!!
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:17
ухххх, почти 3-0...при том, что у Милана вообще нет моментов....
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 22:16
А вот забей такой гол Сити, как сегодня первый - Интер, шума бы было про нарушение) Но это же не "помойка") /Куда и зачем безвольным мешком свалился Меньян, когда прямо в него бил Мхитарян?/ Стоило ли героически проходить Наполи, чтобы вот так начинать главное дерби в году? Чуть третий вот еще не влетел, дважды за атаку. Если хозяева не проснутся - им хана. Финита ля комедия.
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:17
а что не так с 1 голом?
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 22:21
так можно посудить, что Джеко толкал, наседал на защитника (они оба толкались, но, бывало, отменяли и такие). Меня ничего в этом голе не покоробило, но вот судей, бывало, и не раз.
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:22
да ну....ничего такого там не было совершенно
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:18
он походу просто гадал и не туда упал, Мхитарян очень неожиданно выскочил.....
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:19
ПС мдаа...сравнивать ИНТЕР и Сити.....ппц....
CELTIC FROST
10 Мая 2023 в 22:22
А что не так? я просто привел пример. Будь проще, не дели мир на "помоек" и др.
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:14
Милан даже жалко...
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:12
ну сейчас Салемакерс правильно негодовал, он игрока Интера не трогал совершенно - а судья дал фол.....да тот же Джеко при голе активнее руками боролся, чем в этом моменте...странно все-таки....
NOBODY
10 Мая 2023 в 22:13
странные решения рефери, я имею ввиду...
rossoneri forza
10 Мая 2023 в 22:07
Forza AC Milan!
Wetr123
10 Мая 2023 в 21:53
Поставлю на интер
NOBODY
10 Мая 2023 в 21:39
ну что, кто будет смотреть, кто за кого болеть.....я даже не знаю....наверное просто буду смотреть футбол....раньше я симпатизировал именно Милану, но теперешний состав совершенно мне безразличен....а если взять Роналдо, то он играл и там, и там.....причем основное - именно Интер......
пусть будет просто интересный футбол......
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23 мин
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
0
2
3.50 3.10 2.40
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