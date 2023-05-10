Шевченко: «Ждал, чтобы Буффон дёрнулся»

Сегодня вечером во второй полуфинальной паре между собой сыграют миланские клубы - «Интер» и «Милан». Это станет римейком полуфинала 2003 года, тогда оба матча завершились вничью, но в финал вышел «Милан» - за счет гостевого гола. Сейчас этого правила, напомним, нет. Тот матч прокомментировал один из героев тогдашнего «Милана» - Андрей Шевченко.

- Это была памятная неделя. Такие эмоции. Мои бывшие партнеры рассказали о том, какое испытывали давление перед началом игры. Когда я бил с пенальти, то следил, ждал, когда Буффон дернется. И он дернулся, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.