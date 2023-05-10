Томори – первый за 20 лет англичанин, который сыграет в полуфинале ЛЧ за клуб не из Англии

Защитник «Милана» Фикайо Томори сегодня выйдет в стартовом составе «россонери» на дерби против «Интера» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Как отмечают аналитики Opta Sports, Томори стал всего третьим игроком-англичанином в полуфиналах Лиги чемпионов, который сыграет за клуб не из Англии. Более того, таких игроков в главном еврокубке не было 20 лет.

Первым такое достижение установил Стив Макманаман в сезоне1999/00 будучи игроком мадридского «Реала». В сезоне-2002/03 он это достижение повторил. Вторым таким игроком был Оуэн Харгривз – в сезоне-2000/01 этот бывший футболист сыграл за «Баварию». Кстати, и Макаманаман, и Харгривз тогда выигрывали Лигу чемпионов со своими клубами.

Напомним, первая полуфинальная битва «Милана» и «Интера» стартует в 22:00, время московское. Следите за событиями матча благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.