Гладилин назвал преимущество «Интера» над «Миланом»

Бывший советский и российский футболист и тренер Валерий Гладилин оценил расклад сил перед миланским дерби в рамках первого полуфинального матча в Лиге чемпионов.

«Играют две равные команды из одного города – будет очень сложно предсказать исход поединка. Многие футболисты из этих команд друг другу даже приятелями являются. Всё будет решать состояние игроков, в обеих командах много звезд», - рассуждает Гладилин для «Газеты.Ру», добавляя, что если судить по атаке, то более мощная атакующая линия будет всё же у «нерадзурри».

Напомним, что «Милан» и «Интер» начнут первую очную встречу уже через час. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следите за ходом событий матча в текстовой онлайн-трансляции, которую проведёт команда портала LiveResult.ru.