«Интер» назвал состав на битву с «Миланом» в Лиге чемпионов

В среду «Интер» проведёт формально гостевой полуфинал Лиги чемпионов против «Милана». Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Стартовый свисток футболисты «Милана» и «Интера» услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организовывает портал LiveResult.

В финале Лиги чемпионов один из миланских клубов сыграет против победителя дуэли «Реал» - «Манчестер Сити» (первый матч 1:1).