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Лига чемпионов

«Интер» назвал состав на битву с «Миланом» в Лиге чемпионов

10 Мая 2023 • 20:38 Комментировать
Милан
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Интер Милан
1 3.50 X 3.10 2 2.40
Через 0 ч. 28 мин.

В среду «Интер» проведёт формально гостевой полуфинал Лиги чемпионов против «Милана». Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Стартовый свисток футболисты «Милана» и «Интера» услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организовывает портал LiveResult.

В финале Лиги чемпионов один из миланских клубов сыграет против победителя дуэли «Реал» - «Манчестер Сити» (первый матч 1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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