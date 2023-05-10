Без Леау: «Милан» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Интером»

В среду вечером первый полуфинал Лиги чемпионов проведут «Милан» и «Интер». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Крунич, Салемакерс, Диас, Жиру.

Нападающий Рафаэл Леау не попал даже в число запасных. Очевидно, португалец не восстановился после полученного на выходных повреждения.

Матч между «Миланом» и «Интером» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что во вторник в первом полуфинале «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью – 1:1 в Мадриде на поле «Сантьяго Бернабеу».