Бывший игрок «Интера» Мирко Стефани поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«20 лет назад, когда «Милан» и «Интер» играли в полуфинале Лиги чемпионов, я был совсем молодым мальчиком из Примаверы, который был на скамейке, я и не думал о выходе на поле, но навсегда запомнил ту атмосферу. Прошло так много лет, уверен, атмосфера будет не хуже. Город ждал такое событие, это что-то невероятное. Если перейти к игре, о фаворите пока нельзя говорить. В полуфинале, тем более в дерби его нет. Мы можем поговорить о том, кто фаворит, перед ответной игрой, когда будем знать результат этой игры. Я думаю она будет очень нервной и напряженной», - сказал Стефани в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Первая встреча 1/2 финала состоится сегодня, 10 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.ru.