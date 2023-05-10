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Лига чемпионов

Уткин сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» - «Интер»

10 Мая 2023 • 17:34 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.32 X 3.10 2 2.50
Через 2 ч. 50 мин.

В среду вечером первый полуфинал Лиги чемпионов проведут «Милан» и «Интер». Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на этот матч.

«Я предполагаю, что этот матч будет для обеих команд достаточно осторожным и сложным. И здесь интересно, можно ли делать выбор в пользу большого количества жёлтых карточек. Я думаю, что нет, потому что себя поберечь надо. Думаю, это будет типичный первый матч – осторожный с оглядочкой. Я предлагаю ставку следующую: «Милан» забьёт первым, а в целом Тотал матча будет меньше 2,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Милан» - «Интер» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Василий Уткин
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.32 3.10 2.50
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