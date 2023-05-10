Уткин сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» - «Интер»

В среду вечером первый полуфинал Лиги чемпионов проведут «Милан» и «Интер». Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на этот матч.

«Я предполагаю, что этот матч будет для обеих команд достаточно осторожным и сложным. И здесь интересно, можно ли делать выбор в пользу большого количества жёлтых карточек. Я думаю, что нет, потому что себя поберечь надо. Думаю, это будет типичный первый матч – осторожный с оглядочкой. Я предлагаю ставку следующую: «Милан» забьёт первым, а в целом Тотал матча будет меньше 2,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Милан» - «Интер» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.