Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».
«Думаю, игра будет осторожной, на кону стоит многое, особенно в первой игре. В ответном матче команды будут отталкиваться от ситуации. Победитель всей Лиги чемпионов выйдет не из этой пары, а из противостояния «Манчестер Сити» - «Реал». Англичане и испанцы по составу, общему уровню командного мастерства и всему остальному куда лучше итальянцев», - сказал Тарханов.Напомним, стартовый свисток в матче между «Миланом» и «Интером» прозвучит сегодня в 22:00 по московскому времени. В первой полуфинальной игре в паре «Манчестер Сити» - «Реал» команды не выявили победителя (1:1).
Вчера перед матчем все хоронили Реал, говорили, что шансов у него ноль!
Если МС пройдет Реал, то Пепка так обосрется со страху, что может слить и Милану, и Интеру!
При том же с них взятки гладки, их никто не считает фаворитами турнира вообще и никто не ставил на то, что они до 1/2 дойдут)))
Реалу проще, ему играть в финале ЛЧ не привыкать и при этом выигрывать его!!!
Так что на месте пары Милан Интер топил бы за победу лысого шарлатана)))
Так и не поняли , что ЛЧ предсказывать НЕВОЗМОЖНО ! это же не ваш сраный рпл
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