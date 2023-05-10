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Лига чемпионов

Тарханов: «Лигу чемпионов выиграет победитель пары «Манчестер Сити» - «Реал» эксклюзив

10 Мая 2023 • 15:40 Комментировать (2)
Милан
...
Интер Милан
1 3.30 X 3.10 2 2.50
Через 4 ч. 36 мин.

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Думаю, игра будет осторожной, на кону стоит многое, особенно в первой игре. В ответном матче команды будут отталкиваться от ситуации. Победитель всей Лиги чемпионов выйдет не из этой пары, а из противостояния «Манчестер Сити» - «Реал». Англичане и испанцы по составу, общему уровню командного мастерства и всему остальному куда лучше итальянцев», - сказал Тарханов.

Напомним, стартовый свисток в матче между «Миланом» и «Интером» прозвучит сегодня в 22:00 по московскому времени. В первой полуфинальной игре в паре «Манчестер Сити» - «Реал» команды не выявили победителя (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Манчестер Сити Александр Тарханов
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (2)
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One Live
10 Мая 2023 в 16:17
А я вот не соглашусь.
Вчера перед матчем все хоронили Реал, говорили, что шансов у него ноль!
Если МС пройдет Реал, то Пепка так обосрется со страху, что может слить и Милану, и Интеру!
При том же с них взятки гладки, их никто не считает фаворитами турнира вообще и никто не ставил на то, что они до 1/2 дойдут)))
Реалу проще, ему играть в финале ЛЧ не привыкать и при этом выигрывать его!!!
Так что на месте пары Милан Интер топил бы за победу лысого шарлатана)))
Артур Измаилов
10 Мая 2023 в 15:49
кто это, или может что это, что его слова местные "мега" модеры сочли нужным обязательно в сайт впихать я даже не знаю, но однознчано ДИЛЕТАНТ, как и те, кто его слова сюда перевели.
Так и не поняли , что ЛЧ предсказывать НЕВОЗМОЖНО ! это же не ваш сраный рпл
На Евро-Футболе:
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10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.30 3.10 2.50
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