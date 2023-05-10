Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Думаю, игра будет осторожной, на кону стоит многое, особенно в первой игре. В ответном матче команды будут отталкиваться от ситуации. Победитель всей Лиги чемпионов выйдет не из этой пары, а из противостояния «Манчестер Сити» - «Реал». Англичане и испанцы по составу, общему уровню командного мастерства и всему остальному куда лучше итальянцев», - сказал Тарханов.

Напомним, стартовый свисток в матче между «Миланом» и «Интером» прозвучит сегодня в 22:00 по московскому времени. В первой полуфинальной игре в паре «Манчестер Сити» - «Реал» команды не выявили победителя (1:1).