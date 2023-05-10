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Лига чемпионов

Сенников: «Интер» выглядит мощнее «Милана» эксклюзив

10 Мая 2023 • 14:56 Комментировать
Милан
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Интер Милан
1 3.15 X 3.15 2 2.55
Через 6 ч. 19 мин.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Мы видели много матчей между «Миланом» и «Интером». Понятно, что у Лиги чемпионов немного другой статус. Вчерашняя игра, конечно, была более яркой. Сильнейшие команды своих чемпионатов, интересная тренерская дуэль. К миланскому дерби я отношусь достаточно спокойно.

«Интер» по игре выглядит предпочтительнее на фоне «Милана», хотя «россонери» - действующие чемпионы, хоть у них и была серия поражений. Тем не менее, они обыграли «Наполи» в Лиге чемпионов – это большая заслуга. Команда умеет настраиваться на важные матчи. По игре отдам предпочтение «Интеру», он выглядит мощнее», - сказал Сенников.

Напомним, команды встретятся сегодня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Дмитрий Сенников
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.15 3.15 2.55
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