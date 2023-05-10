Деменко рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался насчет противостояния между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Ответная игра - это финал. Та команда, которая выиграет противостояние, она и выиграет ЛЧ, при всём уважении к «Милану» и «Интеру». Очень многое будут решать эпизоды», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Мадриде, команды расписали мировую со счетом 1:1. Ответный поединок противостояния запланирован на 17 мая. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», начало запланировано в 22:00 по московскому времени.