Димарко: «В матче с «Миланом» нам надо играть головой и сердцем»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Миланом». Напомним, команды встретятся сегодня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«В таких матчах нужно играть головой и сердцем. С правильным настроем у нас будет шанс выдержать давление болельщиков соперника», - цитирует игрока обороны пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Милан» в предыдущей стадии оказался сильнее «Наполи», ставшего на днях чемпионом Италии, а «Интер» в двухматчевом противостоянии одолел португальскую «Бенфику».