Мерсон: «Если «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» и не победит в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался касательно перспектив «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Если команда Гвардиолы пройдет «Реал», а потом в финале не победит «Интер» или «Милан», то она никогда не выиграет Лигу чемпионов. Футбол – непредсказуемая игра, но все будут в шоке, если победитель пары «Ман Сити» - «Реал» не станет победителем Лиги чемпионов в этом сезоне», - передает слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что в первом матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный поединок пройдет на Туманном Альбионе 17 мая.