Агуэро: «Не могу понять, почему Гвардиола не выпустил Альвареса в матче с «Реалом»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен решением главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы оставить в запасе форварда Хулиана Альвареса во вчерашнем матче с мадридским «Реалом».

«Не могу понять, почему Гвардиола не выпустил Хулиана на замену. Если бы я принимал решение, то ставил бы Альвареса в состав почти в каждом матче. Это активный игрок, у которого есть искра», - передает слова Агуэро портал Goal.com.

В первом матче, состоявшемся в Мадриде, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере на следующей неделе. Победитель этой пары выйдет в финал.