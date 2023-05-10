Отец Холанна раскрыл причину конфликта с фанатами «Реала»

Бывший норвежский футболист Альф-Инге Холанн, который является отцом форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, назвал причину разногласий с болельщиками мадридского «Реала» во время матча ½ финала Лиги чемпионов.

«Болельщики были возмущены, что мы празднуем гол де Брёйне. Нам пришлось уйти, поскольку фанаты «Реала» были сильно разгневаны счетом 1:1», - гласит сообщение Холанна-старшего в социальных сетях.

Матч прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная встреча противостояния пройдет на «Этихаде» в Манчестере. Дата проведения игры – 17 мая.