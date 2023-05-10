Гвардиола назвал игрока «Реала», создавшего много проблем «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса во вчерашнем матче ½ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Кроос заставил нас много отрабатывать в защите. Мы бы оборонялись намного меньше, если бы Тони не играл в этом матче», - приводит слова испанского специалиста BBC Sport.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоялся в Мадриде на «Стадионе Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус Жуниор и Кевин де Брёйне.

Ответный поединок пройдет в Манчестере в среду, 17 мая.