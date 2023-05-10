Фердинанд: «Реал» - хозяин Лиги чемпионов»

Легендарный защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от ответного матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«У мадридцев не будет какого-то страха в ответном матче. «Реал» выйдет на поле «Этихада» раскованным. У этого клуба столько же побед в ЛЧ, как у всех английских команд вместе взятых. «Реал» - хозяин Лиги чемпионов», - приводит слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Первый матч состоялся стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился вничью со счетом 1:1. Ответную встречу команды сыграют в Манчестере 17 мая.