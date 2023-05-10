Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Уткин назвал «деревянным» топ-футболиста «Реала»

10 Мая 2023 • 10:25 Комментировать

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин, ранее работавший комментатором, раскритиковал полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде после матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Смотрю на Вальверде и думаю: ну вот никогда не видел деревянного уругвайского игрока. Наверное, они есть в недрах уругвайской лиги», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Первый матч между «сливочными» и «горожанами» состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Результативные удары в активе Винисиуса и де Брёйне.

Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Василий Уткин Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.15 3.15 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
11:58 · Лига чемпионов
Агуэро: «Не могу понять, почему Гвардиола не выпустил Альвареса в матче с «Реалом»
11:45 · Лига чемпионов
Отец Холанна раскрыл причину конфликта с фанатами «Реала»
11:33 · Италия. Серия А
Матич: «Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии»
11:30 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал игрока «Реала», создавшего много проблем «Манчестер Сити»
10:38 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Реал» - хозяин Лиги чемпионов»
10:25 · Лига чемпионов
Уткин назвал «деревянным» топ-футболиста «Реала»
10:19 · Лига чемпионов
Уткин: «Холанн - это дробовик, не вывели на прямую наводку»
10:14 · Лига чемпионов
Уткин: «Камавинга просто загнал Силву»
10:10 · Лига чемпионов
Уткин: «Манчестер Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» никогда не выходил в финал Лиги чемпионов после ничьи в первом домашнем полуфинале 4
09:45 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему не делал замены в матче с «Реалом»
08:55 · Лига чемпионов
Лескотт: «Манчестер Сити» мог забить ещё несколько голов «Реалу» 5
08:37 · Лига чемпионов
Джеко высказался о дерби «Интер» - «Милан» в полуфинале ЛЧ
08:31 · Лига чемпионов
Модрич оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов
08:18 · Лига чемпионов
Модрич: «Ещё ничего не решено»
Все новости
Рекомендуем