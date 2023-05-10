Уткин назвал «деревянным» топ-футболиста «Реала»

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин, ранее работавший комментатором, раскритиковал полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде после матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Смотрю на Вальверде и думаю: ну вот никогда не видел деревянного уругвайского игрока. Наверное, они есть в недрах уругвайской лиги», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Первый матч между «сливочными» и «горожанами» состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Результативные удары в активе Винисиуса и де Брёйне.

Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.