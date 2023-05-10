Уткин: «Холанн - это дробовик, не вывели на прямую наводку»

Известный журналист Василий Уткин проанализировал игру норвежского центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в первом матче с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Холанн - это дробовик. Не вывели на прямую наводку. Отсёк «Реал» его от передач. Так надо выводить. Это вам не «Арсенал», ребята», - приводятся слова Уткина в социальных сетях.

Первый матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Голы забивали Винисиус Жуниор и Кевин де Брёйне.

Ответный поединок пройдет в Манчестере на «Этихаде» 17 мая.