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Лига чемпионов

Уткин: «Манчестер Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал»

10 Мая 2023 • 10:10 Комментировать (1)

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» - «Манчестер Сити» - блестящий матч. «Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал». Но: в лучшем виде. Мне интересно, сможет ли «Сити» сыграть лучший матч конкретно в точке. Я хочу на это посмотреть!» - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Первый матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответный поединок противостояния пройдет в Манчестере 7 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Василий Уткин
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Мая 2023 в 10:50
начинается, лучший вид, худший.....может это был предел мечтаний сити? а что Бензема был в лучшем виде своем?
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