Уткин: «Манчестер Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал»

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» - «Манчестер Сити» - блестящий матч. «Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал». Но: в лучшем виде. Мне интересно, сможет ли «Сити» сыграть лучший матч конкретно в точке. Я хочу на это посмотреть!» - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Первый матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответный поединок противостояния пройдет в Манчестере 7 мая.