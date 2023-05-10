Гвардиола объяснил, почему не делал замены в матче с «Реалом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему не сделал ни одной замены во вчерашнем матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Почему не было замен? Все футболисты были в полном порядке. Силва и Грилиш хорошо держали мяч, именно это нужно было нам. Нельзя было допускать контратаки «Реала». Если бы игра взорвалась, то соперник мог бы что-то сделать. Поэтому мы сбавляли темп», - передает слова испанского тренера Mundo Deportivo.

Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится 17 мая в Манчестере.