Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Назревает громкий скандал: судьи могли украсть победу у «Реала» фото

10 Мая 2023 • 09:34 Комментировать (1)

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус Жуниор и Кевин де Брёйне.

При этом, «королевский» клуб мог рассчитывать на победу, поскольку непосредственно перед ответным голом «горожан» мяч покинул пределы поля. Однако судьи не зафиксировали аут во время владения англичан. Рефери не посмотрел эпизод в ВАР, а в следующей фазе атаки команда Хосепа Гвардиолы сравняла счет.

Доказательства, что гол «Сити» был забит с нарушением, предоставила технология определения аута от телеканала BEINSport.

Ответный матч состоится в Манчестере 17 мая.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
10 Мая 2023 в 09:52
Это не удивительно.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.25 3.15 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
09:45 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему не делал замены в матче с «Реалом»
08:55 · Лига чемпионов
Лескотт: «Манчестер Сити» мог забить ещё несколько голов «Реалу» 2
08:37 · Лига чемпионов
Джеко высказался о дерби «Интер» - «Милан» в полуфинале ЛЧ
08:31 · Лига чемпионов
Модрич оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов
08:18 · Лига чемпионов
Модрич: «Ещё ничего не решено»
08:12 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Рюдигер отлично справился с Холанном» 4
07:49 · Лига чемпионов
Куртуа: «Ответный матч с «Манчестер Сити» будет похож на финал»
07:43 · Лига чемпионов
Венгер допустил, что гол «Манчестер Сити» был забит с нарушением
07:37 · Лига чемпионов
Родри: «Реал» использовал свой первый шанс и забил гол»
07:21 · Лига чемпионов
Отец Холанна поссорился с фанатами «Реала» 1
07:15 · Лига чемпионов
Анри назвал самого умного игрока, которого видел
07:09 · Лига чемпионов
Куртуа рассказал о пропущенном голе от «Манчестер Сити»
07:04 · Лига чемпионов
Грилиш рассказал о сообщении мамы перед матчем с «Реалом»
06:58 · Лига чемпионов
Рюдигер высказался о ничьей с «Манчестер Сити»
05:51 · Лига чемпионов
Анчелотти: «При всём уважении к «Интеру» - Форца «Милан»!
Все новости
Рекомендуем