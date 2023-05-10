В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус Жуниор и Кевин де Брёйне.

При этом, «королевский» клуб мог рассчитывать на победу, поскольку непосредственно перед ответным голом «горожан» мяч покинул пределы поля. Однако судьи не зафиксировали аут во время владения англичан. Рефери не посмотрел эпизод в ВАР, а в следующей фазе атаки команда Хосепа Гвардиолы сравняла счет.

Доказательства, что гол «Сити» был забит с нарушением, предоставила технология определения аута от телеканала BEINSport.

Ответный матч состоится в Манчестере 17 мая.