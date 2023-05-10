Лескотт: «Манчестер Сити» мог забить ещё несколько голов «Реалу»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал результат поединка против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ман Сити» прибыл в Мадрид с оптимизмом и намерением одержать победу. Матч завершился вничью со счетом 1:1, но по ходу матча можно было ожидать, что команда Гвардиолы сможет забить еще несколько мячей», - передает слова Джолеона пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между командами состоится в Манчестере 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.