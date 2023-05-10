Джеко высказался о дерби «Интер» - «Милан» в полуфинале ЛЧ

Центрфорвард «Интера» Эдин Джеко высказался касательно предстоящего поединка против «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я абсолютно спокоен. Это будет зрелищное противостояние. Нужно гордиться, что в полуфинале Лиги чемпионов сыграют два клуба из Милана. «Интер» силен, у нас есть все для того, чтобы одержать победу. Нужно сделать все для этого», - передает слова боснийского нападающего Calcio News.

Первый матч состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Сан-Сиро». Ответная встреча пройдет на следующей неделе.

В параллельной паре играют «Реал» и «Манчестер Сити». Первый матч завершился со счетом 1:1.