Модрич оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о шансах своей команды в противостоянии с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1.

«Мы заслуживали большего. После первой игры ни одна команда не получила преимущества. Шансы на выход в финал 50 на 50», - передает слова хорватского футболиста BT Sport.

Добавим, что ответный матч «Манчестер Сити» против «Реала» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Дата проведения поединка – 17 мая. Победитель этой пары станет финалистом ЛЧ.