Модрич: «Ещё ничего не решено»

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о результате первого матча против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Реал» хорошо провел концовку встречи. Еще ничего не решено в нашем противостоянии. В первом матче мы хорошо себя показали. Мы знали, как соперник будет играть, и не дали им создать много моментов. Жаль, что пропустили ответный мяч. Теперь собираемся выложиться на 100% в ответной игре», - передает слова полузащитника газета Marca.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 мая.