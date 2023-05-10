Анчелотти: «Рюдигер отлично справился с Холанном»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после первого матча против «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы хорошо сыграли в защите. Антонио Рюдигер отлично действовал против Эрлинга Холанна, а наши полузащитники контролировали ход матча. Это был отличный поединок, мы довольны. У команды положительный настрой перед ответной игрой», - передает слова итальянского специалиста BT Sport.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая на стадионе «Этихад» в Англии.