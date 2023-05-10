Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти: «Рюдигер отлично справился с Холанном»

10 Мая 2023 • 08:12 Комментировать (4)

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после первого матча против «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы хорошо сыграли в защите. Антонио Рюдигер отлично действовал против Эрлинга Холанна, а наши полузащитники контролировали ход матча. Это был отличный поединок, мы довольны. У команды положительный настрой перед ответной игрой», - передает слова итальянского специалиста BT Sport.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 мая на стадионе «Этихад» в Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
10 Мая 2023 в 08:43
да уж, Антоша на удивление хорошо закрыл "суперфорварда"....хотя может именно это ему и по плечу? будь на месте Холанда какой-нибудь бегунок-технарь, может тогда бы не справился, а так....
Артур Измаилов
10 Мая 2023 в 08:48
к примеру Мбапе. тот возил бы двухметрового Рюдигера
NOBODY
10 Мая 2023 в 08:50
как вариант...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.25 3.15 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
09:45 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему не делал замены в матче с «Реалом»
08:55 · Лига чемпионов
Лескотт: «Манчестер Сити» мог забить ещё несколько голов «Реалу» 2
08:37 · Лига чемпионов
Джеко высказался о дерби «Интер» - «Милан» в полуфинале ЛЧ
08:31 · Лига чемпионов
Модрич оценил шансы «Реала» и «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов
08:18 · Лига чемпионов
Модрич: «Ещё ничего не решено»
08:12 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Рюдигер отлично справился с Холанном» 4
07:49 · Лига чемпионов
Куртуа: «Ответный матч с «Манчестер Сити» будет похож на финал»
07:43 · Лига чемпионов
Венгер допустил, что гол «Манчестер Сити» был забит с нарушением
07:37 · Лига чемпионов
Родри: «Реал» использовал свой первый шанс и забил гол»
07:21 · Лига чемпионов
Отец Холанна поссорился с фанатами «Реала» 1
07:15 · Лига чемпионов
Анри назвал самого умного игрока, которого видел
07:09 · Лига чемпионов
Куртуа рассказал о пропущенном голе от «Манчестер Сити»
07:04 · Лига чемпионов
Грилиш рассказал о сообщении мамы перед матчем с «Реалом»
06:58 · Лига чемпионов
Рюдигер высказался о ничьей с «Манчестер Сити»
05:51 · Лига чемпионов
Анчелотти: «При всём уважении к «Интеру» - Форца «Милан»!
Все новости
Рекомендуем