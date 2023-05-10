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Лига чемпионов

Куртуа: «Ответный матч с «Манчестер Сити» будет похож на финал»

10 Мая 2023 • 07:49 Комментировать

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который выступает за мадридский «Реал», прокомментировал результат первого матча против «Манчестер Сити» в ½ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хорошая ничья. У нас есть все для того, чтобы добиться успеха в ответном матче. Этот матч будет похож на финал. «Реал» хорошо выступает в решающих матчах, но нам будет очень непросто, ведь в соперниках «Манчестер Сити», - передает слова голкипера BT Sport.

Ответная встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Дата проведения матча – 17 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тибо Куртуа
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