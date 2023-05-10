Венгер допустил, что гол «Манчестер Сити» был забит с нарушением

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что судейская бригада допустила ошибку во вчерашнем матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. По его мнению, перед голом англичан рефери не зафиксировал аут.

«Нужно было проверить этот момент через систему ВАР. Был ли забит гол по правилам. ВАР должен был вмешаться в этом эпизоде», - цитирует французского специалиста Beln Sports.

Первый матч «Реала» против «Манчестер Сити» прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Англии 17 мая.