Родри: «Реал» использовал свой первый шанс и забил гол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пообщался с журналистами после завершения первого матча с «Реалом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«В первые полчаса мы контролировал ход матча. После этого соперник воспользовался своим первым шансом и смог забить гол. Мы продолжали играть в свой футбол, несмотря на то, что было сложно. В этом матче нужна была максимальная концентрация, нельзя было терять мяч. Потом его было очень тяжело вернуть», - передает слова испанца BT Sport.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая.