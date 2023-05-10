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Лига чемпионов

Родри: «Реал» использовал свой первый шанс и забил гол»

10 Мая 2023 • 07:37 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пообщался с журналистами после завершения первого матча с «Реалом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«В первые полчаса мы контролировал ход матча. После этого соперник воспользовался своим первым шансом и смог забить гол. Мы продолжали играть в свой футбол, несмотря на то, что было сложно. В этом матче нужна была максимальная концентрация, нельзя было терять мяч. Потом его было очень тяжело вернуть», - передает слова испанца BT Sport.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Родри Эрнандес
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