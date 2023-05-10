Отец Холанна поссорился с фанатами «Реала»

Альф-Инге Холанн, который является отцом центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, вступил в перепалку с болельщиками мадридского «Реала» во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

Согласно данным Instant Foot, во время встречи Холанн-старший принялся бросать едой в мадридских фанатов, которые начали его оскорблять и провоцировать. Сотрудники «Сантьяго Бернабеу» вмешались в конфликт и вывели Альфа-Инге с трибуны.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 17 мая в Англии.