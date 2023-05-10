Анри назвал самого умного игрока, которого видел

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в первом матче с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мозг де Брёйне - это лучшее, что я видел. По моему мнению, Кевин является самым умным игроком, которого я когда-либо видел. Я долгое время наблюдал за ним во время работы в сборной Бельгии. Видел, что он вытворяет на тренировках. Он был невероятен», - цитирует Тьерри CBS Sports Golazo.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 17 мая.