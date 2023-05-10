Куртуа рассказал о пропущенном голе от «Манчестер Сити»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался после первого матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Оба клуба показали хорошую игру. Нам нельзя было давать им много свободного пространства. Гюндоган и Силва могли бы этим воспользоваться. «Реал» успешно справлялся с этой задачей. В результате соперник начал бить издали, оттуда и пришел ответный мяч», - передает слова бельгийского голкипера BT Sport.

Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится на Туманном Альбионе 17 мая.